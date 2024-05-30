«إي آند» تحتفي بالشركاء الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مجموعة «إي آند»، حفل تكريم في أبوظبي، للشركاء الاستراتيجيين للعام 2024 من الوزارات والدوائر الحكومية، والشركات الخاصة.

شارك في الحفل أكثر من 600 من ممثلي الجهات الحكومية، والشركات المحلية والعالمية، بحضور عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، وسعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات.

وأشار عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، إلى أن «إي آند» تنظم هذا الحفل سنوياً تقديراً لشركائها الاستراتيجيين، وعرفاناً بدورهم في نجاح وإنجازات «إي آند»، لافتاً إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز روح التنافس.

وأكد سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمشتريات المجموعة، أن «إي آند» تتعاون مع شركائها ضمن مستهدفات استراتيجية تدعم الرؤية المشتركة من خلال الابتكار، والعمل الجاد نحو نمو مستدام وازدهار مشترك.

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