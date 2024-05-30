«شمال القابضة» تكشف عن مشروع دبي هاربر رزيدنسز

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، عن إطلاق مشروعها السكني الأول «دبي هاربر رزيدنسز»، الذي يضم العديد من الوحدات السكنية الفاخرة وشقق البنتهاوس.

ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً بين جزيرتي «نخلة جميرا»، و«بلوووترز»، وعلى مسافة قريبة من أشهر معالم مدينة دبي مثل نخلة جميرا، وبرج العرب، وعين دبي. ومن المتوقع أن يساهم الجسر، الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، والذي سيمتد على طول 1500 متر، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية من وإلى المشروع الجديد، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: «يمثل إطلاق مشروع دبي هاربر رزيدنسز امتداداً لاستراتيجية شمال الاستثمارية طويلة الأمد، ويجسد التزامنا بتطوير مشاريع سكنية نابضة بالحياة، بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية في دبي، ومع استمرار توافد الكثيرين من حول العالم للعيش والعمل في دبي، نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا البارزين لتشييد نخبة من المشاريع التنموية المستقبلية، وسيوفر مشروع دبي هاربر رزيدنسز تجربة مميزة على الواجهة الشاطئية».

وستتولى كل من شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة «Nikken Sekkei»، وشركة «إتش آند إتش للتطوير»، و«شمال القابضة»، الشركة المالكة للمشروع، العمل على مشروع «دبي هاربر رزيدنسز»، لتقديم تجربة عيش ساحلية رائعة لسكان دبي، بإطلالات على شاطئ البحر.

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