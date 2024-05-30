تأسيس مجلس الأعمال الكازاخستاني لتحفيز نمو التجارة والاستثمارات البينية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال الكازاخستاني، بهدف تحفيز نمو التجارة والاستثمارات البينية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان.

وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكازاخستاني الذي عقد في مقر غرف دبي، بحث أفضل الآليات التي من شأنها استقطاب المزيد من الشركات إلى عضوية المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تشكل مجالس الأعمال منصات فعالة لتعزيز الحوار مع مجتمعات الأعمال التي تمثلها، وتجسيداً لالتزام دبي الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع كافة دول العالم للارتقاء بالشراكات، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، والمساهمة في نمو القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة».

وسطاء

من ناحية أخرى، أطلق مجتمع وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في غرفة تجارة دبي رسمياً، مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي. ويأتي الإطلاق بعد الإعلان عن المجموعة العام الماضي، كجزء من حملة غرفة تجارة دبي لتمثيل مصالح القطاع الخاص في الإمارة.

ومجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية هي واحدة من 105 مجموعات أعمال، وأكثر من 50 مجلس أعمال تعمل تحت مظلة غرفة دبي. وتم انتخاب سميرة فرنانديز، الرئيس التنفيذي للاستدامة، وعضو مجلس إدارة شركة سينشري فاينانشال، رئيسة لمجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية ، بينما تم انتخاب مصطفى الشيطي وكينلي نصور، وأحمد السلامي، ودامودهار ماتا، نائباً لرئيس المجموعة وأميناً عاماً، وأميناً للخزانة، ومديراً للعضوية والتسويق على التوالي.

ويدعم إطلاق المجموعة، خلال فعالية حضرتها مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، وعمر خان، المدير التنفيذي، المكاتب الخارجية - غرفة دبي العالمية، رؤية الغرفة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة عبر تعزيز دور مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال.

دور مهم

ويلعب وسطاء الأسهم، ومستشارو الاستثمار، ومديرو الصناديق، ومديرو الثروات، ومديرو الأسهم الخاصة، دوراً مهماً في نمو سوق الأسهم والاقتصاد بشكل عام. وتظهر البيانات من أسواق أبوظبي ودبي، أن المستثمرين المؤسسيين اشتروا أسهماً بقيمة 302.7 مليار درهم من يناير حتى ديسمبر 2023، مقارنة بإجمالي المبيعات التي بلغت 295.8 مليار درهم.

وأشاد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار، بإنشاء المجموعة، معرباً عن توقعاته بدور محفز ستلعبه مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية.

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