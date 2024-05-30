3.31 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.31 مليارات درهم تمت عبر 879 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 661 مبايعة بقيمة 2.05 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ، و539 مبايعة لوحدات سكنية و42 مبايعة لمبان.

وتصدرت منطقة مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون، المبايعات من حيث القيمة بـ 139 مليون درهم عبر 4 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة جميرا باي بقيمة 131 مليون درهم نتجت عن صفقة واحدة، وثالثاً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بـ 124 مليون درهم عبر 48 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 8 صفقات بقيمة 121 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة مبايعة لقطعة أرض سكنية في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 173 مليون درهم تبلغ مساحتها نحو 3235 متراً مربعاً، كما بيعت أرض ثانية في منطقة جميرا باي بقيمة 131 مليون درهم تبلغ مساحتها نحو 2165 متراً مربعاً، وبيعت أيضاً شقة سكنية في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع أورلا باي أمنيات بقيمة 49 مليون درهم وتبلغ مساحتها نحو 680 متراً مربعاً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم تمت عبر 160 معاملة، منها 57 رهناً لأرض، و84 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبان، وكان أبرزها رهن لقطعة أرض في منطقة (Muraba Veil) بقيمة 495 مليون درهم، كما شهد السوق تسجيل 58 هبة بقيمة 115 مليون درهم.

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