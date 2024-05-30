«موديز» ترفع تصنيف الإصدارات طويلة الأجل لـ «ديوا» إلى A3

المصدر: دبي - البيان

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رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفات الإصدارات طويلة الأجل لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إلى A3 من Baa2. كما قامت الوكالة بتغيير التقييم الائتماني الأساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (BCA)، إلى baa1 من baa2، مع توقعات مستقرة.

ويعكس التصنيف الروابط الائتمانية بين «ديوا» وحكومة دبي، خاصة اتجاهات الاقتصاد الكلي الداعمة على تعزيز بيئة التشغيل. وتتوقع «موديز» استمرار هذه الاتجاهات والمحافظة على أداء التشغيلي القوي لـ «ديوا».

ويجمع تصنيف «ديوا» على المدى الطويل عند A3 بين BCA، البالغ baa1، وافتراضات بمستوى قوي من الدعم الاستثنائي من حكومة دبي، بالنظر إلى أن حكومة دبي هي المسهم الأكبر في «ديوا».

ويدعم تقييم BCA baa1 المكانة السوقية المهيمنة للشركة في قطاعي الطاقة والمياه في دبي، وقاعدة أصولها القوية، بهامش احتياطي قدره 56%، المسجل في عام 2023، ومقاييس ائتمانية قوية بشكل عام لمستوى التصنيف الحالي، وهيكل التعرفة الذي يدعم قدرة الشركة على توليد التدفق النقدي السليم، وملف سيولة قوي.

ويتضمن التقييم أيضاً توزيعات أرباح عالية وزيادة الرافعة المالية في عام 2022، بعد إعادة رسملة توزيعات الأرباح والاكتتاب العام الأولي اللاحق، ومستوى معتدل من استثمار رأس المال، وتركز الأصول والتدفقات النقدية في دبي، والأطر التنظيمية والتعاقدية التي توفر حماية محدودة.

سيولة ممتازة

وتتمتع «ديوا» بسيولة ممتازة، واعتباراً من 31 مارس 2024، كان لدى الشركة نحو 10 مليارات درهم إماراتي من النقد، وما في حكمه، ونحو 8.3 مليارات درهم من التسهيلات الملتزم بها.

وتتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تحقق هيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا» نحو 15 مليار درهم من التدفقات النقدية من العمليات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، والتي ستكون إلى جانب موجوداتها النقدية الحالية كافية لتغطية التدفقات النقدية الخارجة، التي تبلغ نحو 24 مليار درهم، والتي تمثل توقعات «موديز». وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، انخفاض مخاطر الأعمال لدى «ديوا»، وتأخذ في الاعتبار الروابط الائتمانية الكبيرة بين «ديوا» وحكومة دبي.

ومن الممكن رفع تصنيف «ديوا»، إذا تعزز الوضع الائتماني لحكومة دبي، ولا تتوقع «موديز» حالياً أي ضغوط تصاعدية أخرى على «ديوا»، نظراً لبرنامج الاستثمار الرأسمالي الكبير المستمر للشركة، وسياسة توزيع الأرباح الملتزمة.

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