المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري تضم «ون زعبيل» إلى نطاقها التنظيمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع النطاق التنظيمي لمنطقتها الحرة ليشمل «ون زعبيل» المشروع المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية “ICD“، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 18 لسنة 2024، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي تم بموجبه اعتماد دمج مشروع ون زعبيل رسمياً ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة المركز.

مزايا تنافسية

وتمنح هذه الخطوة الشركات والمؤسسات المتواجدة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات الاستفادة من جميع المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة والتي تشمل ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاء من الرسوم الجمركية، والتراخيص المزدوجة، وصفر ضريبة شركات، وتسهيلات على إجراءات التأشيرات والتصاريح، ومجموعة واسعة من الحلول المكتبيّة المرنة.

وقال عصام كلداري، مدير «ون زعبيل»: «يقع ون زعبيل عند تقاطع أحد أكثر مراكز الأعمال والتجارة حيوية في دبي. تجتمع عوامل مهمة لتجعل من هذا المعلم الفاخر نقطةً محوريةً للأعمال والازدهار منها الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية وكفاءة تجارب المستخدمين والالتزام بالاستدامة».

وأضاف: «انضمامنا إلى المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي سوف يعود بالفائدة على المستأجرين في مكاتب ون زعبيل ومتاجر التجزئة التي سيتم افتتاحها قريباً. سوف تساهم هذه الخطوة في إتاحة الفرص للنمو باستمرار وترسيخ حضورهم في مجتمع الأعمال المزدهر لدينا».

بيئة داعمة

وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تقدم المنطقة الحرة بيئة أعمال داعمة وتنافسية ومنظومة أعمال متكاملة تجذب الشركات العالمية والمبتكرين ورجال الأعمال، ويعزز توسيع نطاق أعمالنا - ليشمل ون زعبيل - مكانتنا كمركز عالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً كبيراً في تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)». وتشغُل مكاتب ون زعبيل 26.000 متر مربع (280.000 قدم مربع) من المساحات المكتبية الفاخرة المزودة بخدمات ومرافق راقية.

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