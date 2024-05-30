الصكوك الوطنية تفتتح فرعاً في العين

المصدر: العين - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات عن افتتاح فرعها الجديد في العين مول في مدينة العين. يأتي هذا التوسع الاستراتيجي استجابة للطلب المتزايد من العملاء في مدينة العين، حيث شهدت الصكوك الوطنية نمواً ملحوظاً بنسبة 153% في مدخرات واستثمارات عملاء العين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: « خطوة التوسع في العين جزء من استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم رؤية الإمارات نحو تعزيز التثقيف المالي والنمو الاقتصادي الشامل». وأضافت: «من خلال توسيع نطاق خدماتنا للوصول إلى مدينة العين، رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الدولة، تتماشى خططنا مع المبادرات الحكومية لتمكين المجتمعات بحلول مالية فعّالة. ويعكس التوسع نجاحنا ابتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل من المواطنين والمقيمين».

وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً بمحفظتها الاستثمارية، متجاوزة 14 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023. والفرع الجديد أحدث إضافة إلى شبكة فروع الشركة في أبوظبي، والشارقة، إلى جانب المقر الرئيسي في دبي. ويمكن الوصول لخدمات الصكوك الوطنية عبر شبكة واسعة تتضمن أكثر من 600 فرع لـ8 شركاء توزيع.

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