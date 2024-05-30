«آفاق الإسلامية للتمويل» تفوز بجائزة «نافس»

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، بجائزة نافس للتميز في تنمية المواهب الإماراتية، حيث حصلت على المركز الأول في القطاع المالي. وتؤكد هذه الجائزة التزام آفاق الثابت برعاية المواهب الإماراتية وتعزيز رأس المال البشري المستدام في القطاع الخاص في دولة الإمارات.

ويسلط نجاح آفاق الإسلامية للتمويل في الفوز بهذه الجائزة الضوء على مساهماتها الكبيرة في تعزيز قيمة الموارد البشرية ودعم التنمية المستدامة داخل الدولة. وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: الحصول على جائزة نافس، يعكس جهودنا الحثيثة لتطوير رأسمالنا البشري وتحقيق أعلى مستويات الاحتراف في جميع جوانب عملياتنا. لقد كان التوطين دائماً هدفاً وأولوية رئيسية بالنسبة لنا، وهذا التكريم يؤكد التزامنا برعاية المواهب المحلية والمساهمة في تنمية القوى العاملة في دولة الإمارات.

وقالت يسرى باقي، رئيس قسم الموارد البشرية في آفاق: هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزامنا المستمر بالاستثمار في موظفينا وتعزيز ثقافة التميز داخل مؤسستنا. ومن خلال مبادرات التوطين لدينا، نؤكد التزامنا بتوفير فرص عمل هادفة لمواطني الدولة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق في القطاع المالي.

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