دبي تحتضن القمة الخليجية الأولى للموارد البشرية الأسبوع المقبل بمشاركة 200 خبير

المصدر: دبي- البيان

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كشفت جمعية إدارة الموارد البشرية، أكبر جمعيات الموارد البشرية في العالم بعدد منتسبين يتجاوز 340 ألف عضو من 180 دولة حول العالم، عن إقامة «القمة الخليجية الأولى للموارد البشرية 24» وذلك خلال الأسبوع المقبل (5 - 6 يونيو) بفندق بلاتزو فيرساتشي في دبي.

تأتي القمة لمناقشة مستجدات الموارد البشرية سريعة الخطى وبحث الدور المحوري للابتكار والتقنية في تشكيل مستقبل العمل. وتلتزم جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقديم الدعم للمؤسسات في المنطقة من خلال توفير الموارد والبرامج ذات المواصفات الخاصة لتمكينها من التغلب على التحديات المعاصرة في قطاع الموارد البشرية. كما تسلط القمة الضوء على أهمية استشراف مستقبل العمل باعتماد أدوات تقنية العمل الثورية وضمان جاهزية القوى العاملة لتحديات المستقبل.

وتقام القمة تحت شعار «دور الموارد البشرية في المستقبل الهجين»، وذلك لتعكس الحاجة الملحة لخبراء مجال الموارد البشرية إلى دمج التقنية واعتماد استراتيجيات استشرافية.

وعلى مدار يومين، يلتقي أكثر من 25 من أبرز قادة الفكر حول العالم لتبادل الرؤى الملهمة حول دور التقنية في تشكيل بيئات وأماكن العمل، وللتباحث والتحاور مع أكثر من 200 من الحضور المشاركين في القمة والمسجلين مسبقًا وبشكل حصري.

ويشارك في القمة نخبة من المتحدثين من خبراء الموارد البشرية وقادة الأعمال البارزين الذين ينقلون خبراتهم ورؤاهم المهنية حول عدة موضوعات، مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة المواهب والتطوير المؤسسي. وتتضمن الفعاليات ورش عمل تطبيقية تتيح أمام الحاضرين أدوات عملية لمساعدتهم في التعامل مع التحديات اليومية في عالم الموارد البشرية.

وتأتي القمة فرصة للتواصل ولتوسيع دائرة العلاقات بين النظراء، من خلال التواصل مع أكثر من 200 من الخبراء والمختصين في عالم الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز من العلاقات المهنية المهمة.

وتتيح القمة الفرصة أمام أفضل ممارسات مكان العمل من خلال الأشكال المبتكرة، باستكشاف أحدث تقنيات وخدمات الموارد البشرية التي يكشف عنها أبرز مقدمي الخدمات في هذا المجال.

وسيشارك الحاضرون بنقاشات وحوارات مركزة حول موضوعات رئيسية، مثل استقطاب المواهب وإدارتها واستراتيجيات إدارة التغيير وبناء ثقافة مؤسسية قوية وتأثير الذكاء الاصطناعي على ممارسات الموارد البشرية وتطوير مهارات القيادة. كما تضم القمة ورش عمل حصرية تنفذها مؤسسة هوجان أسيسمينتس تطرح فيها أفضل الممارسات حول تقييم المواهب وتطوير مهارات القيادة.

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