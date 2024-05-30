«دبي التجاري» يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج المسرع الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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احتفل بنك دبي التجاري بتخريج الدفعة الثانية من المشاركين الذين أتموا بنجاح برنامج «المسرع الرقمي»، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع أكاديمية PwC، وهي وحدة تطوير المواهب والمهارات في شركة PwC الشرق الأوسط.

وزود البرنامج، الذي استمر لمدة 14 أسبوعاً، المشاركين بالمهارات والتقنيات اللازمة لتطوير تجارب العملاء الرقمية وإعادة تصور التجارب الحالية. وشارك في البرنامج واحد وثلاثون موظفاً من مختلف أقسام وإدارات البنك، والذي تضمن ورش عمل تفاعلية، وأنشطة رقمية، ومشاريع جماعية.

واشتمل البرنامج على مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية، بما في ذلك التفكير التصميمي، والإدارة المرنة، وتحليل البيانات، وسرد القصص باستخدام البيانات، والتكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي/ تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي، وقيادة التحول الرقمي، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم.

وقال سلطان المحمود، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك دبي التجاري: نهنئ خريجينا المتميزين على إتمامهم لهذا البرنامج، ونتطلع إلى رؤية نموهم وتطورهم وتأثيرهم البارز في الصناعة الرقمية، ونحن ملتزمون بالاستثمار في التطوير المهني لموظفينا وتهيئتهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

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