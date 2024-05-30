سوق أبوظبي العالمي يختتم سلسلة من الجولات في أوروبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح سلسلة من الجولات في باريس وسويسرا، والتي تضمنت عقد أكثر من 100 لقاء ومناقشات ثنائية، والمشاركة في فعاليات دولية بارزة في القطاع المالي الدولي.

وكانت القمة الأوروبية لمعهد التمويل الدولي 2024 قد عقدت في باريس من 15 إلى 16 مايو، حيث كان سوق أبوظبي العالمي الراعي الداعم لهذا الحدث الكبير، الذي جمع كبار صناع السياسات والمنظمين والمديرين التنفيذيين في مجال الخدمات المالية العالمية العاملين في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول، والذين شاركوا في جلسات حوارية وتفاعلية، حيث ركز الحدث على موضوع «الاستفادة من التمويل المستدام لتحقيق النمو والابتكار والتحول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات».

وشارك إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة حول موضوع «وضع مسار التحول».

كما قام وفد السوق بزيارة ناجحة إلى سويسرا، حيث عقد أكثر من 35 جلسة مباحثات ثنائية مع شركات رائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات.

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