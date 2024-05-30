«مالية عجمان» تعزز شراكتها مع «نقل عجمان» للاستفادة من «توريد»

المصدر: عجمان – البيان

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وقعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع هيئة النقل بعجمان تتيح للهيئة ربط خدماتها التوريدية بمنصة «توريد» في حكومة عجمان. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن هيئة النقل من إنجاز كل مراحل مشترياتها رقمياً عبر منصة «توريد».

وحول أهمية توقيع هذه الاتفاقية، قال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «من شأن الاتفاقية تسريع عمليات التوريد الحكومية ورفع مستوى شفافيتها، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة في الإمارة».

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، طرح المناقصات الخاصة بالهيئة عبر منصة «توريد» يأتي في إطار منح الفرصة للموردين للاطلاع على المناقصات المطروحة من قبل هيئة النقل والمشاركة فيها؛ لتقديم عروض الأسعار، بالإضافة إلى السماح بمشاركة موردين جدد بكل سهولة.

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