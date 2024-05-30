إدراج صندوق «شيميرا ستاندر أند بورز اليابان يوستس» في سوق أبوظبي  

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج صندوق شيميرا ستاندر أند بورز اليابان يوستس المتداول، والذي يعد أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة بتتبع أداء أكبر الأسهم اليابانية، وأكثرها سيولة، ويتولى إدارة الصندوق شركة لونيت كابيتال شركة إدارة الاستثمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ويتبع الصندوق أداء المؤشر الاسترشادي S&P Japan Liquid 35/20 Capped Index، ويضم أكبر 30 سهماً من الأسهم اليابانية، وأكثرها سيولة المدرجة في بورصة طوكيو، بما في ذلك عدد من الشركات الرائدة في قطاعاتها مثل شركة هوندا موتور، وتويويا موتورز كوربويشن، وسوني، ومجموعة سوفت بنك، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية القابضة، وشركة نيبيون للصلب، ويننتدو، وغيرها، وسيتم تداول الصندوق تحت الرمز JPANI.

يوفر صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى السوق اليابانية، كما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يعد أبرز سوق صناديق الاستثمار المتداولة، وأكثرها نشاطاً وسيولة في المنطقة، وهذا الإدراج هو الثالث عشر لصناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يوفر للمستثمرين في السوق إمكانية الوصول المباشر إلى 9 أسواق إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى أسواق الأسهم في الدولة.

وفي العام 2023 تجاوزت قيمة الصناديق المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 5.2 مليارات درهم، أي ما يمثل زيادة تقارب 161% عن العام السابق، كما سجل إجمالي حجم تداول الصناديق المتداولة في السوق مليار وحدة (أي بزيادة 205% على أساس سنوي).

وأكد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمية هذا الإدراج باعتباره ثالث صندوق استثمار متداول يتم إطلاقه في السوق هذا العام، والثالث عشر في المجمل، مما يؤكد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتنامية كمركز حيوي لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار النعيمي إلى الارتفاع الملحوظ لمتوسط قيمة التداول اليومي على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق من 8 ملايين درهم في 2022 إلى حوالي 21 مليون درهم في 2023، أي بزيادة تقارب 161%. ويعكس هذا النمو حرص سوق أبوظبي على توسيع خيارات المستثمرين، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، ويأتي إدراج أحدث صناديق الاستثمار المتداولة تماشياً مع أهداف السوق، بما في ذلك توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المزيد من الأسواق.

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