«إشراق» تحول تركيزها نحو الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة «إشراق للاستثمار»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي، عن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل الشركة من خلالها وعلى مدار 5 سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.

وتعتزم الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها. وقد فوض مجلس إدارة «إشراق» فريقها الإداري بالشروع في تنفيذ الاستراتيجية بشكل فوري.

وقال فهد عبد القادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة «إشراق»: نتوقع أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضنا الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتنا عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بميزانية عمومية قوية تدعم بشكل كبير الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية.

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