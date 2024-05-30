«الإمارات دبي الوطني» يوسع برنامج «رواد» للمواطنين الخريجين عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني توسيع برنامجه الناجح «رواد» للمواطنين الخريجين على المستوى العالمي، بالتعاون مع منصة «أبيكس سنغافورة» للتكنولوجيا المالية. ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي نقطة محورية بالنسبة لبرنامج «رواد».

ونجح البرنامج الذي مر على إطلاقه الآن أربعة أعوام، في بناء سمعة طيبة في استقطاب أفضل وألمع الكفاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطويرهم وإعدادهم لتولي مناصب إدارية وقيادية في بنك الإمارات دبي الوطني، بما يتماشى مع أهدافه للتوطين على المدى الطويل.

ويوفر النهج المميز لبرنامج «رواد» للخريجين المواطنين رحلة متسارعة لإعداد القادة. ويتحقق ذلك بمزيج من الخبرة من خلال العمل الميداني المباشر في أهم المشاريع الاستراتيجية رفيعة المستوى لبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الانتداب للعمل لمدة 12 شهراً في إحدى المؤسسات الشريكة المرموقة التي تضمها قائمة «رواد» المتنامية، بما في ذلك Visa و«كيه. بي. إم. جي» و«أفايا» و«ماستر كارد»، والانتدابات الدولية في مكاتب بنك الإمارات دبي الوطني العالمية.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تتيح هذه الفرصة لأفضل الخريجين الإماراتيين استكشاف ثقافة العمل الدولية والتعرف عليها عن كثب، واكتساب معرفة متعمقة حول شراكات التكنولوجيا المالية التي تواصل إعادة تعريف الخدمات المصرفية على المستوى العالمي وهنا في بنك الإمارات دبي الوطني.

ويقبل برنامج «رواد» مجموعة صغيرة من حوالي 20 خريجاً إماراتياً مرة واحدة سنوياً، ويتم اختيارهم من الإمارات وأفضل الجامعات في العالم.

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