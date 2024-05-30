مصرف الهلال يواصل إنجازاته على صعيد التوطين

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز مصرف الهلال بالجائزة الذهبية في القطاع المصرفي من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مواصلاً إنجازاته على صعيد التوطين.

وشملت الإنجازات الجديدة استقطاب كفاءات وطنية واعدة ليرتفع عدد الكوادر الإماراتية لدى المصرف إلى 144 موظفاً. وتم تسجيل زيادة نسبة التوطين في المصرف لتبلغ 49% في نهاية الربع الأول من العام الجاري. ورفع المصرف نسبة المواطنين الذين يشغلون مناصب حيوية لتبلغ 36% وذلك نتيجة للجهود المتواصلة لإتاحة مسارات مهنية جديدة في مختلف قطاعات الأعمال.

ورحب مصرف الهلال مؤخراً بالتعيينات الجديدة في صفوف القيادات من الصفين الأول والثاني والتي شملت عدداً من الكوادر الإماراتية ذات الكفاءات المتميزة من ضمنها جمال العوضي – نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد الخاجة - رئيس إدارة الموارد البشرية، وعدنان سجواني – كبير مسؤولي الامتثال، ومنى سالفي – رئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، ومريم أهلي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية والاستدامة، وحسن الخلصان، رئيس إدارة شبكة الفروع والقنوات المصرفية.

ويتمتع جمال العوضي، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال بخبرة تزيد على 20 سنة في مناصب قيادية مرموقة في مجال الإدارة الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو وزيادة الإيرادات. وقد شغل جمال قبل انضمامه إلى مصرف الهلال العديد من المناصب القيادية الهامة، في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها تقنية المعلومات والتقنيات المالية والخدمات المالية والإعلام والطيران.

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