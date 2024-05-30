تعاون «الياه سات» و«ساتكوم تكنولوجيز» بمجال الاتصالات الفضائية

المصدر: مراكش - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة «ساتكوم تكنولوجيز»، بهدف استكشاف فرص جديدة في مجال الاتصالات الفضائية في زيمبابوي، إلى جانب تلبية المتطلبات المتزايدة في مختلف القطاعات مثل التعدين والزراعة والصحة والتعليم.

وتعد هذه الشراكة إنجازاً هاماً في استراتيجية توسع «الياه سات» المستمرة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ما يمكن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإدارات الحكومية والمؤسسات من استخدام قوة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، حيث سيعزز هذا التعاون تواجد «الياه سات» في إفريقيا، ومن المقرر أن تعمل الشركتان بشكل وثيق مع حكومة زيمبابوي، على أن تكون خدمات «الياه سات» متوفرة اعتباراً من يونيو 2024.

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