«سياحة عجمان» تبدأ حملة تفتيش ورقابة على بيوت العطلات

المصدر: عجمان - البيان

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بدأت دائرة التنمية السياحية في عجمان حملة تفتيش ورقابة شاملة على بيوت العطلات في الإمارة، وذلك لضمان الامتثال للوائح والتشريعات المحددة وتعزيز الجودة والمعايير السياحية. تستهدف هذه الحملة أصحاب العقارات، وشركات إدارة الفنادق التي تعمل في قطاع بيوت العطلات.

تهدف هذه الحملة إلى تحقيق أهداف رئيسية عدة تشمل تشجيع الالتزام باللوائح والتشريعات المحددة لترخيص وتشغيل بيوت العطلات، وتعزيز التسجيل الصحيح لوحدات العقارات في النظام الإلكتروني المخصص، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومعايير سياحية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتسهيل الالتزام بالمعايير، مما يساهم في بناء بيئة سياحية متكاملة ومستدامة.

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