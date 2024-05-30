«راكز» تستعرض الحوافز الذكية بهدف جذب الاستثمارات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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شاركت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات» والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث قامت باستعراض الحوافز الذكية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الصناعي، خاصة وأن المنتدى جمع عدداً كبيراً من صناع القرار والمسؤولين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ورواد الأعمال ومؤسسات التمويل والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي المحلي.

وسعت «راكز» من خلال المشاركة في المنتدى كراع ومشارك في المعرض المصاحب له إلى دعم أهداف «مشروع 300 مليار» والمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار في الإمارات، ورأس الخيمة، وتشجيع الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة.

وشارك رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» في الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها خلال المنتدى حول «صياغة النجاح الاقتصادي - الحوافز الذكية لنمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الرئيسية»، حيث استعرض الوسائل التي تستخدمها المناطق الصناعية في الإمارات للحوافز الذكية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الصناعي.

وتطرق جلاد إلى شرح المواءمة الاستراتيجية للحوافز بالإضافة مساعي الإمارات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها من حيث الأسعار التنافسية لقطع الأراضي والتكاليف المخفضة للموارد وغيرها.

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