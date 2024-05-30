شراكة بين «اللولو» و«أمازون ويب سيرفيسز» لتسريع التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة «اللولو» العالمية اتفاق شراكة مع «أمازون ويب سيرفيسز» لاستضافة تطبيقات أعمالها المهمة لسير عملياتها اليومية مثل المحاسبة والمشتريات والإدارة العامة وأنشطة سلسلة التوريد على سحابتها.

وتعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من استراتيجية التحول الرقمي الأوسع لدى مجموعة «اللولو»، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية ودعم استراتيجيات التوسع المستقبلية.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة «اللولو» بدمج أنظمة أعمالها إلى سحابة «أمازون ويب سيرفيسز»، وجاء قرار مجموعة «اللولو» في اختيار «أمازون ويب سيرفيسز» مدفوعاً بحاجتها إلى إدارة أنظمتها في مناطق جغرافية مختلفة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند والشرق الأقصى. تم إبرام الشراكة ضمن سياق خطط «اللولو» الطموحة لتوسيع عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، حيث تم اختيار «أمازون ويب سيرفيسز» نظراً لقدراتها الفائقة في التعامل مع عمليات الترحيل واسعة النطاق وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها.

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