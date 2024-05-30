2000 متجر و500 علامة تجارية تشارك في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق غداً فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي وتستمر حتى 2 يونيو، حيث يقدم أكثر من 2000 متجر تجزئة و500 علامة تجارية رائدة عروضاً ترويجية لا تقبل المنافسة تشمل تخفيضات تصل إلى 90% على العديد من المنتجات المتنوعة، ما يسهم في خلق تجربة تسوق استثنائية.

وتعد الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى أبرز فعاليات التجزئة التي لا ينبغي تفويتها على مدار العام، حيث تقدم عروضاً ترويجية استثنائية على العديد من المنتجات بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وتقام هذه الفعالية في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك برجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيتي لاند، وسيتي ووك، وسوق التنين، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ودبي أوتلت مول، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، ونخيل مول، ومركز الواحة، وذا بييتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج وغيرها الكثير.

وسيحظى عشاق الأزياء والموضة، بفرصة رائعة، حيث تقدم كبرى العلامات التجارية عروضاً لا يمكن تفويتها على تشكيلة واسعة من الملابس لأشهر المصممين، والأحذية الأنيقة، وأحدث الملابس الرياضية لهذا الموسم. ويمكن لعملاء سكور بروذرز، الاستمتاع بتخفيضات هائلة تصل إلى 90% على تشكيلات الملابس غير الرسمية والرسمية والعصرية للرجال والنساء.

وسيحصل المتسوقون على تخفيضات تصل إلى 75% في ماركس آند سبنسر، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 60% على منتجات مختارة في ذات كونسبت ستور. ويقدم كل من دبنهامز ونيشات لينن، تخفيضات تصل إلى 40%، فيما تقدم ريفا تخفيضات 30% على جميع المنتجات.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات هائلة على أحذيتهم وإكسسواراتهم المفضلة، بما في ذلك تخفيضات 75% في متاجر فلنسيا، و50% في كلاركس وشريف ستورز. وتقدم متاجر كولهان تخفيضات 40%، فيما تقدم أكسسورايز تخفيضات 30% على جميع المنتجات.

وبالنسبة للملابس الرياضية والترفيهية، تقدم متاجر كوسموس سبورتس، تخفيضات كبرى تصل إلى 90%، في ما تقوم متاجر لولوليمون وصن آند ساند سبورتس، بتخفيض الأسعار على مجموعة من المنتجات المختارة بنسبة 50%.

وسيحظى المتسوقون الذين يتطلعون إلى تجديد أجواء منازلهم، بفرصة الاستفادة من العروض الترويجية المتعددة التي تشمل تخفيضات تصل إلى 75% على المفروشات والتجهيزات المنزلية.

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