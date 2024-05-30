فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من جوائز «المراسي البحرية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة «أبوظبي البحرية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق النسخة الثانية من جوائز المراسي البحرية، وفتح باب التسجيل من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لاستعراض إنجازاتها الفريدة والاحتفاء بتميزها.

وتهدف الجوائز إلى تكريم والاحتفاء بمرافق المراسي المتميزة التي تظهر معايير استثنائية في مختلف المجالات. وتم إضافة فئات جديدة لنسخة هذا العام لتسلط الضوء بشكل أكبر على جوانب التميز المتنوعة للمراسي. وتشمل الفئات الست في نسخة هذا العام، كلاً من «جائزة الأفضل في الاستدامة»، و«جائزة أفضل صاحب عمل»، و«جائزة الأفضل في الصحة والسلامة»، و«جائزة الأفضل في خدمة المتعاملين»، و«جائزة الأفضل في الابتكار»، و«جائزة المرسى المتميز».

جدير بالذكر أن باب المشاركة في الجوائز مفتوح حتى 31 أغسطس المقبل.

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