«حبيب الملا ومشاركوه» يتوسع في روسيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، عن افتتاح أول مكتب محاماة عربي في روسيا، فيما يمثل هذا التوسع خطوة مهمة في النمو الدولي للمكتب، وذلك بعد افتتاح المكتب الثاني قبل 6 أشهر في مدينة اسطنبول.

وتتمثل السمات الرئيسية التي تنطوي عليها هذه الخطوة في إقامة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا في مختلف مجالات الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على التعاون والتآزر في المجال القانوني. ويتيح افتتاح المكتب في موسكو، فرصاً عديدة لتلبية طلب العملاء المتزايد على الخدمات القانونية، لاسيما في مجال القانون التجاري وقانون الاستثمار وتسوية النزاعات.

وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»: «تجعلنا هذه الخطوة كأول مكتب محاماة عربي يتوسع دولياً، نحن ملتزمون بخدمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات، وعملائنا من ذوي المصالح التجارية الإقليمية والدولية، كما أننا سننضم إلى عملائنا في السلطات القضائية التي يحتاجونها، وسنعمل بالتعاون معهم لخدمة مصالحهم»، مؤكداً أن افتتاح المكتب يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتوسيع نطاق الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية.

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