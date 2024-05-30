46 % من الموظفين في المنطقة يفضلون تأسيس أعمالهم الخاصة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف موقع «بيت.كوم» عن أن 46 % من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط يفضلون تأسيس أعمالهم الخاصة. جاء ذلك في تقرير حول «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024»، بالتعاون مع منظمة «يوجوف» المتخصصة في مجال أبحاث السوق.

كما أبدى 49% من المشاركين تفضيلاً للالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات، حيث يعتبر القطاع الخاص هو الجهة الأكثر جاذبية بالنسبة لنحو 60% من هؤلاء الأفراد المشاركين في الاستبيان الذين أشاروا إلى أن دوافعهم وراء ذلك كانت الرغبة في الحصول على الدخل المنتظم بنسبة 50%، بينما أفاد البعض برغبتهم في الحصول على فرصة لتعلم مهارات جديدة ومثلوا نسبة 38%، كما ذهب البعض إلى محفزات رئيسية مثل استقرار الوظيفة والحصول على مزايا مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي وبلغت نسبتهم نحو 34%.

وقالت علا حداد، مدير عام «بيت.كوم»: إن التجارب الملهمة في مجال ريادة الأعمال تعيد تعريف مستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن نحو نصف رواد الأعمال في المنطقة خاضوا تجاربهم في مجال الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وأن ما يبلغ 60% منهم يسعون لتوسيع أعمالهم.

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