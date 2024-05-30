144 عارضاً محلياً وعالمياً يشاركون في «جواهر الإمارات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من معرض «جواهر الإمارات»، والذي ينظمه المركز حتى 2 يونيو المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 144 عارضاً يمثلون أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات، إلى جانب نخبة من رواد تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية الإماراتيين.

ويوفر المعرض فرصة فريدة للزوار لاقتناء أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية التراثية الإماراتية، واستكشاف قطع متنوعة مصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي والألماس والأحجار الكريمة، كما تتيح التخفيضات فرصة متميزة للتسوق بأسعار مميزة، بالإضافة إلى المشاركة في المسابقات التي ينظمها المركز سواء داخل المعرض أم على وسائل التواصل الاجتماعي للفوز بجوائز قيمة تتضمن الذهب والألماس وغيرهما. وسجلت دورات المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2020، نمواً ملحوظاً في عدد الزوار والعارضين والمساحة المشغولة إلى جانب تنوع المعروضات مما جعله واحداً من أهم الأحداث المحلية في عالم الجواهر والمشغولات الذهبية.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: تتجسد أهمية المعرض في استقطابه لكبرى العلامات التجارية المحلية ومصممي المجوهرات الإماراتيين، لا سيما رواد الأعمال الشباب عبر توفير فرصة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم، بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات.

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