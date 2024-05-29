110 صفقات كبيرة على سهم «دريك آند سكل» في سوق دبي بـ128.2 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 110 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «دريك آند سكل».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 512.8 مليون سهم بقيمة 128.2 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.250 درهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «دريك آند سكل» بنسبة 24% في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي بعد إيقاف دام 6 سنوات.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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