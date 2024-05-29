60.8 مليار درهم صافي أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD» نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً وتتجاوز مكاسب العام الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم بارتفاع نسبته 16 في المائة بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية.

وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكل عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغت 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68 في المائة بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، ويعود معظمها إلى قطاع المواصلات الذي ارتفع بنسبة 119 في المائة، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69 في المائة، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستويات قياسية جديدة. وساهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. حقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة وإن كانت أقل من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69 في المائة. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1,322.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1,011.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 11 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16 في المائة. نمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5 في المائة مع انخفاض مديونياتها. ارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب للمؤسسة: «سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً ووصلت لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح مدفوعة بشكل رئيسي من قطاعي الطيران والبنوك.

تحقق النمو في المجموعة بناءً على الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال.

وعلى صعيد المجموعة ككل، تعززت مكانتنا المالية جراء تحسن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة.

وأضاف: في هذه المناسبة، نؤكد على التزامنا بالسعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك سوف تساهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي. ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة دبي الرشيدة التي بفضل توجيهاتها الحكيمة استطاعت المجموعة تحقيق نتائج استثنائية عاماً بعد عام.

وقل: نثمن الرؤى الثاقبة والحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس إدارة المجموعة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة ونقدر دعمهما المتواصل والدؤوب. كما نتقدم بالشكر لباقي أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية للمجموعة وسائر موظفيها.

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