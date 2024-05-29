2.98 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.98 مليار درهم تمت عبر 1153 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 929 مبايعة بقيمة 2.04 مليار درهم، منها 49 مبايعة لأراضٍ، و817 مبايعة لوحدات سكنية و63 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت دبي هيلز قائمة المبايعات في المناطق من حيث القيمة بـ158 مليون درهم عبر 81 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا بقيمة 150 مليون درهم نتجت عن 7 صفقات، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ121 مليون درهم عبر 63 صفقة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 593 مليون درهم تمت عبر 127 معاملة، منها 40 رهناً لأرض، و85 رهناً لوحدات سكنية، و17 رهناً لمبانٍ. كما شهد السوق تسجيل 97 هبة بقيمة 355 مليون درهم.

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