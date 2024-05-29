شراكة بين موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» و«ماليكسي» لدفع عجلة الابتكار وتعزيز الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن شراكة استراتيجية مع «ماليكسي»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية للتجارة الزراعية، بهدف تعزيز الكفاءة وتوفير نطاق أوسع من المنتجات الغذائية في ميناء جبل علي، بما يدعم الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وستتيح هذه الشراكة لـ«ماليكسي» الاستفادة من شبكة «دي بي ورلد» العالمية وقدرات التخزين المتطورة ذات التحكم بدرجة الحرارة في ميناء جبل علي لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات مع أوقات تسليم أسرع، ما يسهل على الشركات في دولة الإمارات والمنطقة الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية بكفاءة عالية.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن ملتزمون بتحديد معايير جديدة لتوزيع الأغذية. ومن خلال شراكتنا مع «ماليكسي»، سنعمل على تعزيز منظومة تجارة المنتجات الزراعية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

ومن خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية متعددة الوسائط ذات المستوى العالمي ووحدات التخزين ذات التحكم بدرجة الحرارة جنباً إلى جنب مع تقنية «ماليكسي» المبتكرة، يمكننا ضمان نقل المنتجات الغذائية بكفاءة وتعزيز الأمن الغذائي».

وتتيح منصة «ماليكسي» الرقمية المبتكرة لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من شراء المنتجات الغذائية والزراعية بشكل أسرع وأكثر أماناً وبتكلفة أقل من أي وقت مضى. وتقوم التقنيات الخاصة بالشركة بفحص ومراقبة والتحكم في الظروف المناخية للمنتجات الغذائية والزراعية، مما يتيح تحديثات مستمرة للمخزون وتثبيت الأسعار للمشترين في جميع أنحاء المنطقة.

وقال الدكتور عزام باشا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«ماليكسي»: «نحن متحمسون لهذه الشراكة مع شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية. وستوفر منشأة جبل علي رؤية وإمدادات محسنة للمشترين، مما يمكنهم من تنفيذ عمليات الشراء في غضون ثوانٍ على منصة «ماليكسي» والاستفادة من مجموعة أدوات إدارة المخاطر التي نوفرها.

وستكون لهذه الشراكة انعكاسات كبيرة على المشترين والبائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المنتجات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم من خلال مجموعتنا التكنولوجية المتطورة باستمرار».

يأتي هذا التعاون في أعقاب بدء موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» العمل في منشأة المحطات الزراعية الجديدة بقيمة 150 مليون دولار في ميناء جبل علي، مما يؤكد التزام الشركة بمستقبل الأمن الغذائي في منطقة تستورد من الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية.

وتستورد دولة الإمارات وحدها ما قيمته حوالي 24 مليار دولار من المنتجات الغذائية والزراعية سنوياً، أي ما يقرب من نصف إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد لميناء جبل علي دور رئيسي في ذلك، حيث يتعامل مع ما يقارب ثلاثة أرباع تجارة الأغذية والمشروبات في الإمارات من حيث القيمة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقتها «ماليكسي» في دولة الإمارات، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية تأمين ائتماني استراتيجية مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، في أبريل 2024، بهدف تخفيف مخاطر الائتمان التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشترين والمستوردين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز