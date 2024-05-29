إنجاز رئيسي لـ«جاما» بإنشاء مركز طيران رجال الأعمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «جاما» للطيران الانتهاء من أعمال ساحة وقوف الطائرات، التي تبلغ مساحتها 36000 متر مربع، محققة إنجازاً رئيسياً في مشروع إنشاء مركز طيران رجال الأعمال في الشارقة، ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة في الربع الثاني من عام 2025، وستوفر بنية تحتية متطورة لطيران رجال الأعمال في مطار الشارقة الدولي.

وتم تصميم مركز طيران رجال الأعمال لتسهيل خدمة مجموعة من أنواع طائرات رجال الأعمال والمروحيات وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، ويضم المركز مجموعة تسهيلات تشمل حظيرة طائرات مجهزة ومكيفة الهواء تبلغ مساحتها 14000 متر مربع، ساحة مخصصة لوقوف الطائرات تبلغ مساحتها 36000 متر مربع، صالة فاخرة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال، مع تعزيز قدرات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.

وقال مروان خالق، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «المشروع هو أحد مشروعين إنشائيين رئيسيين، نعمل على تنفيذهما لتحسين مرافق طيران الأعمال في المطارات الدولية الرئيسية».

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