«تعزيز» تُرسي عقد منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت «تعزيز»، منظومة الكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي أمس، ترسية عقد أعمال تشييد منشأة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً على شركة «تيكنيمونت إس بي إيه» (مجموعة «ماير جروب»)، وذلك من خلال شركة «فيرتيغلوب»، أحد الشركاء في منظومة «تعزيز» إلى جانب كل من «ميتسوي وشركاه المحدودة» و«جي إس إنرجي كوربوريشن».

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الثالث من عام 2024، حيث من المخطط أن تنطلق عمليات التشغيل في عام2027. ويتوقع إعادة توجيه جُزء كبير من قيمة عقد أعمال التشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني».

وتُقدر دراسة لتقييم «الأثر البيئي للمشروع» أن تُنتج المرحلة الأولى من المنشأة أمونيا أقل كثافة من حيث الانبعاثات بنسبة 50% مقارنة بالتقليدية، وخلال المرحلة الثانية، ستُركز المنشأة على تحقيق خفض أكبر في كثافة انبعاثاتها اعتمادا على تقنية التقاط الكربون واحتجازه. وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز» إن الأمونيا تُستخدّم كوقود انتقالي رئيس في مجموعة من تطبيقات الطاقة، وتمثل فرصة غير مسبوقة لسد الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والجهود العالمية المبذولة لبناء مستقبل منخفض الكربون. وأضاف إن المنشأة ستُنتج ما يكفي من الأمونيا منخفضة الكربون لتأمين احتياجات مئات الآلاف من المنازل من الكهرباء سنوياً.

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