500 مسؤول وخبير بمؤتمر إدارة سلامة الأصول في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لإدارة سلامة الأصول لعام 2024 فعاليته التي استمرت ثلاثة أيام في فندق كونراد أبوظبي، واستهدفت تطوير ممارسات إدارة سلامة الأصول عبر قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. واستقطب المؤتمر أكثر من 500 قائد صناعي، وخبير، وممارس من جميع أنحاء العالم

تضمن برنامج المؤتمر ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش مثيرة للتفكير، ومسارات مخصصة تركز على الجوانب الرئيسة لسلامة الأصول، ومن ذلك مؤتمر سلامة الأصول، ومؤتمر سلامة الآبار، ومؤتمر سلامة خطوط الأنابيب.

وبحث المؤتمر أيضاً إدارة سلامة الأصول بشكل فعال، ومن ذلك التحقيق في الفشل، وتحليل التعب، وتقييم الملاءمة للخدمة، وتحديد الأخطار، وتحسين موثوقية المعدات، وتقييم السلامة، وإدارة التسرب، وتحسين الصيانة، وتقنيات الاختبارات غير المدمرة، والسلامة التشغيلية، وإدارة سلامة خطوط الأنابيب، وربحية المصنع والسلامة، كما شملت المناقشات الأخرى، من بين أمور أخرى كثيرة، موضوعات مثل التفتيش على أساس الأخطار، وتكنولوجيا العمال المتصلين من بعد، وإدارة السلامة الهيكلية، والتدريب، والتعليم.

وتم أيضاً استكشاف موضوعات متطورة مثل الرقمنة في أنظمة إدارة سلامة الأصول، وفحص الطائرات من دون طيار، وتحليلات البيانات، والنمذجة التنبؤية، ما يبرز التزام المؤتمر البقاء في طليعة التطورات التكنولوجية الصناعية.

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