«رواد الشارقة» تستقطب 109 مشاريع جديدة لشبكة عضويتها في الربع الأول

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية انضمام 109 مشاريع جديدة إلى عضويتها، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما اعتمدت تمويل مشروعين رياديين بقيمة إجمالية بلغت 550 ألف درهم.

وأظهرت نتائج التقرير الفصلي الصادر عن المؤسسة أن 125 مشروعاً تقدمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي للحصول على خدمات المؤسسة، بما فيها العضوية والتمويل والاستشارات، حصل 109 مشاريع منها على الدعم، وهو ما يمثل زيادة عالية بلغت 87.2%.

وكشف التقرير أن المؤسسة منحت خلال الفترة ذاتها 52 مشروعاً الموافقة على تجديد عضويتها للسنتين الثانية أو الثالثة مع تمديد عضوية 42 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة، فيما أجرت 35 زيارة لمشاريعها الأعضاء لأغراض التواصل والمتابعة والتقييم، في حين التحق 362 مشاركاً في 9 برامج تدريبية ومهنية.

المشاريع المنضمة لعضوية المؤسسة جاءت بواقع 67 مشروعاً في القطاع التجاري، بما يمثل 61% من الإجمالي، تلتها مشاريع القطاع المهني بـ38 مشروعاً،تمثل 35% من الإجمالي، أما مشاريع القطاع الصناعي فبلغت 4 مشاريع تمثل 4% من الإجمالي.

وأضافت: إن مشاريع رواد الأعمال الذكور استحوذت على 55% من المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية، وبواقع 60 مشروعاً في حين بلغت مشاريع رائدات الأعمال 44 مشروعاً تمثل 40% من الإجمالي، أما المشاريع المشتركة بين الذكور والإناث فجاءت بعدد 5 مشاريع تمثل 5%.

وشهدت مجالات أعمال وأنشطة المشاريع المنضمة تنوعاً واسعاً بلغ 38 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً، وجاء في صدارتها نشاط قطاع الأغذية بعدد 27 مشروعاً تمثل 24.8% من إجمالي المشاريع، وحلت بعدها المشاريع المتخصصة في نشاط تصميم وخياطة الأزياء النسائية بعدد 13 مشروعاً وبنسبة 11.9%، أما نشاط تجارة المواد الغذائية ونشاط أندية اللياقة البدنية فسجل كل منها 6 مشاريع منضمة للعضوية، وبما يمثل 5.5% لكل من النشاطين.

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