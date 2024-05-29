تعاون بين «ستراتا» و«لوفتهانزا تكنيك» بإصلاح أجزاء طائرات من مواد مركبة

المصدر: دبي- البيان

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نجحت شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، ولوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، المزود العالمي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، بإجراء عمليات إصلاح دقيقة لعدد من أجزاء الطائرات المصنّعة من المواد المركبة. حيث تم الإعلان عن هذا الإنجاز في أعقاب مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية وقعتها ستراتا ولوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط في وقت سابق.

وتتعاون الشركتان في عمليات الإصلاح والتجميع النهائي لقباب رادار الطائرات، بالاستفادة من مواردهما وخبراتهما المشتركة في مجال الصيانة والإصلاح، وقد شاركت لوفتهانزا تكنيك معرفتها وخبرتها في مجال الإصلاحات، جنباً إلى جنب موارد ستراتا التصنيعية التي استثمرتها في إصلاح المناطق المتضررة ضمن قبة رادار الطائرة، في عملية مشتركة تبدو أكثر كفاءة وجودة.

وقال إسماعيل علي عبد الله، مدير وحدة المجمعات الاستراتيجية، قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: إن شراكتنا مع لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط تجسد الثقة الكبيرة والمتنامية التي تتمتع بها ستراتا عالمياً في مجال صناعة الطيران، ولا سيما في قدرتها اللافتة على إجراء حلول إصلاح دقيقة للمواد المركبة ذات المستوى العالمي. وأضاف: هذا الجهد المشترك يفتح الباب لمزيد من التطلعات النوعية والشراكات العالمية بمجال التصنيع والإصلاح والتطوير وفي صناعة الطيران عموماً، استناداً إلى أعلى معايير الجودة والإتقان التي تتميز بها ستراتا.

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