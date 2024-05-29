486 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري بعجمان في أبريل

المصدر: عجمان - وام

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كشف المهندس عمر المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن شهر أبريل شهد 127 معاملة تقييم عقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 486 مليون درهم.

وقال إن معاملات التقييم العقاري الخاصة بوحدات مشروعات التطوير العقاري حققت نمواً بـ35 في المئة وبلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم، مشيراً إلى أن التقييم شمل العقارات التجارية والسكنية والصناعية إضافة إلى الزراعية.

وأكد المهيري أن العقارات السكنية شهدت في أبريل نمواً ملحوظاً بـ34.72 في المئة بعدما نالت القسم الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 294.8 مليون درهم متقدمة على العقارات التجارية التي بلغت قيمتها الإجمالية 147.12 مليون درهم، وحلت العقارات الصناعية ثالثاً بـ44.23 مليون درهم.

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