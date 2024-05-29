«مورغان ستانلي»: عقارات دبي تحافظ على وتيرة الأداء القوي وتواصل الارتفاع في أبريل

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بنك مورغان ستانلي إن سوق العقارات في دبي حافظ على الأداء القوي وواصل الارتفاع حيث استمرت الأسعار في الارتفاع منذ بداية العام الجاري وهي حالياً أعلى بـ4.2% من أعلى مستويات للسوق المسجلة في أكتوبر 2014.

وقال مورغان ستانلي في تقريره الشهري الذي صدر في مايو الجاري «UAE Residential Property Tracker» وحصلت البيان على نسخة منه، إن أسعار العقارات في دبي تستمر في النمو، مع زيادة بنسبة +1.8% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهي حالياً +4.2% أعلى من مستويات أكتوبر 2014.

وتفصيلاً، قال التقرير إن أسعار العقارات السكنية بدبي ارتفعت بنسبة +1.8% على أساس شهري في إبريل و+20.7% على أساس سنوي و+8% منذ بداية العام إلى 1.549 درهماً للقدم المربع، وهي الآن أعلى بنسبة +4.2% من المستويات المسجلة في أكتوبر 2014.

وذكر التقرير أن نمو أسعار العقارات في إبريل كان مدفوعاً بكل من الفلل التي نمت بنسبة +1.9% على أساس شهري و+22% على أساس سنوي، والشقق التي حققت نمواً بنسبة +1.8% على أساس شهري و+20.4% على أساس سنوي، والتي أصبحت الآن كل من الفلل (+24.5%) والشقق (1.2%) أعلى من مستويات أكتوبر 2014.

وتابع التقرير «شهد شهر أبريل تراجعاً طفيفاً على مستويات المعاملات حيث تم تسجيل ما يقرب من 13.900 معاملة عقارية، ولكن ذلك يرجع إلى تأثير العوامل الموسمية نظراً لعطلة العيد».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عائدات الإيجار السكني بلغت اعتباراً من أبريل 7.24% وفقًا لـمؤسسة ريدين المتخصصة في تحليل البيانات، مسجلة تراجعاً بـ -4 نقاط أساس على أساس شهري وثبات على أساس سنوي.

وبحسب التقرير فإن مستويات الدفع نقداً (Cash sales) شكلت نسبة 84% من المعاملات وهي تعتبر الأعلى خلال الـ 12 شهراً الماضية، مقابل حصة 16% للرهون العقارية وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات (المبيعات) على الخارطة شكلت نسبة 52% من المعاملات المسجلة في إبريل وهي الأعلى خلال الـ 12 شهراً الماضية، فيما شكلت مبيعات السوق الثانوي (الجاهزة) 48% من الإجمالي في أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز