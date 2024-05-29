«أركتشرال دايجست» يرصد أعلى 11 مبنى في دبي

المصدر: دبي - البيان

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قال موقع «أركتشرال دايجست Architecturaldigest»، المتخصص في التصميم الداخلي والهندسة المعمارية، إن المباني الشاهقة في دبي تعد شهادات تميز لمكانة المدينة عالمياً، مستعرضاً أطول 11 مبنى في الإمارة، والتي يتصدرها برج خليفة الأعلى في العالم، والتي تمنح المدينة أفقاً شديد التميز على مستوى العالم.

1 - برج خليفة- 828 متراً: أُنجز بناؤه في عام 2010، ويصعد شكله الأنيق والمدبب نحو السماء، وكأنه إبرة تخترق الغيوم، واستلزم تشييده حوالي 330,000 متر مكعب من الخرسانة، و39,000 طن من حديد التسليح. وصممه المهندس المعماري أدريان سميث، الذي استلهم تصميمه من زهور الصحراء المحلية، والعمارة الإسلامية. ويتباهى برج خليفة بأعلى منصة مراقبة خارجية في العالم، ويستقطب ملايين الزوار سنوياً، الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على خط أفق دبي وما وراءه.

2 - برج مارينا 101 - 425 متراً: أُنجز بناء «مارينا 101» في عام 2017، ويضم واحداً من أعلى حمامات السباحة في العالم، والذي يقع في الطابق الخامس والسبعين. ويجمع تصميم المبنى الرائع بين الجمالية العصرية الأنيقة والاعتبارات العملية لتعظيم الإطلالات والضوء الطبيعي، حيث توفر واجهة المبنى المصنوعة من الفولاذ والزجاج نمطاً جذاباً بصرياً، يتغير وفقاً لزاوية سقوط الشمس.

3 - برج الأميرة - 413 متراً: أُنجز بناؤه عام 2012، وحمل لقب أعلى مبنى سكني في العالم حتى عام 2015. ويجعله مظهره النحيل وأبعاده الأنيقة والمتوجة بقبة تشبه التاج عنصراً بارزاً بين أطول المباني في دبي، وتزين واجهته تفاصيل دقيقة مستوحاة من الزخارف العربية التقليدية، بما في ذلك الأنماط الهندسية.

4 - برج 23 مارينا - 392 متراً: أُنجز بناؤه في 2012، ولا يضفي شكله الفريد لمسة جمالية على خط أفق دبي فحسب، بل يعزز أيضاً من استقراره الهيكلي، حيث يعمل كل ضلع كدعامة ضد الرياح القوية. ويعد البرج أيقونة معمارية مميزة، بفضل تصميمه الهندسي الجريء، ويلتقط واجهة المبنى المقطعة ضوء الشمس ويعكسه، ما يخلق تفاعلاً ديناميكياً بين الضوء والظل على مدار اليوم

5 - إيليت ريزيدنس - 379 متراً: تبرز واجهة إيليت ريزيدنس ذات الطابع العتيق وسط أبراج دبي العصرية، وهناك استخدام جريء للمنحنيات والزوايا التي تذكرنا بأنماط العمارة منتصف القرن الماضي. وتتميز واجهة المبنى الخارجي باستخدام مواد وألوان متباينة، مما يخلق تبايناً بصرياً مذهلاً مقارنة بناطحات السحاب المجاورة.

6 - ذا أدريس بوليفارد - 370 متراً: أُنجز بناؤه في عام 2017، ويتميز تصميمه الأنيق والبسيط بأناقة ورفاهية بارزة. وتعكس الواجهة الخارجية البراقة الشبيه بالمرآة المعالم المجاورة مثل دبي مول وبروج خليفة، مما يدمج البرج ضمن منطقة وسط المدينة.

7 - برج «الماس» - 359 متراً: قاعدة البرج تتميز ببتلات على شكل ماسة، وهذه ليست سوى واحدة من العديد من الميزات المعمارية الفريدة، التي تجعله معلماً بارزاً في منطقة «أبراج بحيرات الجميرا» بدبي، ومن الداخل صُمم لتوفير مساحات مكتبية خالية من الأعمدة وتخطيطات أرضية فعالة، ويظهر البرج كجوهرة براقة وسط ناطحات السحاب المحيطة.

8 - فندق جيفورا - 356 متراً: يحمل هذا البرج الرقم القياسي العالمي لأطول فندق في العالم، ويزدان المبنى بتاج يشبه الشبكة، يمزج بين الأنماط الهندسية المعاصرة والإلهام من فن «آرت ديكو». ولا تعمل هذا الشبكة كعنصر زخرفي فحسب، بل يوفر أيضاً دعماً هيكلياً، ففي النهار تبهر واجهة فندق جيفورا الزجاجية الذهبية تحت شمس دبي، أما في الليل فيُعد أكثر الأبراج لمعاناً على شارع الشيخ زايد، وذلك بفضل تصميم الإضاءة الخارجية المبهر.

9 - برج «إل بريمو» – 356 متراً: أُنجز بناء برج «إل بريمو» في 2023، ويستلهم تصميمه المعماري الانسيابي من السياق الحضري المحيط، إذ تعكس الخطوط الناعمة للبرج الطاقة الديناميكية لدار الأوبرا في دبي، وموقعه المميز ضمن المنطقة، التي يحمل اسمها، يوفر للسكان وصولاً سهلاً إلى كل من الترفيه والتجارب الثقافية.

10 - فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز» - 355 متراً: أُنجز بناء البرجين 1 و2 من فندق «جي دابليو ماريوت ماركيز» بدبي على التوالي في عامي 2012 و2013، ويضم البرج 1 أكثر من 1600 غرفة للضيوف، مما يجعله أحد أكبر الفنادق في العالم من حيث عدد الغرف، ويستوحي كلا المبنيين شكله المميز، الذي يعكس جذع النخلة، وتضيف الشرفات البارزة عمقاً إلى الواجهة، بينما توفر للضيوف مساحات خارجية خاصة.

11 - برج الإمارات 1 - 354 متراً: يشكل البرج زوجاً من المثلثات المتساوية الأضلاع - المستوحاة من الهندسة الإسلامية التقليدية، وهو منظر مألوف على خط أفق دبي. ويرتبط برج المكاتب، الذي يبلغ ارتفاعه 354 متراً وبرج الفندق المقابل له الأقصر قليلاً بسلاسة من خلال «ذا بوليفارد»، وهو مركز حيوي يضم متاجر راقية ومطاعم وأماكن ترفيهية.

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