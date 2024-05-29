«ثاندر» تطلق خدماتها في الإمارات لتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أمس «ثاندر» منصة الاستثمار الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولها سوق الإمارات.

يأتي ذلك عقب الحصول على ترخيص من الفئة 3A، من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وستوفر المنصة إمكانية الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الجزئية، بدون حد أدنى للاستثمار. كما تخطط لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية عند ترسيخ وجودها في المنطقة، مما يعزز تنوع خدمات «ثاندر».

ويحظى هذا التوسع بدعم قوي وسط انضمام «ثاندر» إلى منصة «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي. والتي تمتلك شبكة واسعة من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية والمستثمرين المميزين، مما يعطي «ثاندر» دفعة قوية للاندماج بسلاسة ضمن السوق الإماراتية.

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