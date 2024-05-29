3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف السيولة، بما يعادل 50.3% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 311.22 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«مصرف عجمان» بسيولة ناهزت 156.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4000 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 3986.89 نقطة، منخفضاً بـ1.01%.وقاد سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات 12 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم تعليم القابضة 3%، والأنصاري للخدمات المالية 2.97%، وديار للتطوير 1.4%، والإثمار القابضة 0.83%، وباركن 0.74%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8742.22 نقطة متراجعاً 1.001% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 188.8 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 93.75 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 92 مليون درهم. وتضمنت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم سوداتل للاتصالات 8.3%، وبالمز الرياضية 7.5%، وأسمنت الخليج 4.8%، والبنك العربي المتحد 3.7%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي، و311.22 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 380.7 مليون سهم عبر تنفيذ 30.5 ألف صفقة.

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