«المالية المركزية بالشارقة» تختتم ورش جائزة الأداء المالي المتميز

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة سلسلة ورشها المخصصة للتعريف بالدورة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميز، والتي تم تنظيمها على مدى 9 أسابيع، وشهدت حضوراً مميزاً من موظفي المؤسسات الحكومية من العاملين في المجال المالي.

وقال ناصر كشواني، أمين عام الجائزة، إن الجائزة في نسختها الجديدة تم إطلاقها في مطلع شهر مارس الماضي، ومن المقرر إغلاق باب الترشح لها في نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف إن الجائزة منذ انطلاقتها عام 2017 وطوال دوراتها الخمس السابقة تسهم بدور فاعل في دعم خطط الإمارة للارتقاء بكفاءة القطاع المالي الحكومي على الصعيدين الإجرائي والعملي في مختلف المستويات والأعمال، وإبراز النماذج المؤسسية والفردية المتميزة في مجال إدارة الموارد وحفظ المال العام، والوصول إلى الريادة المالية وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

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