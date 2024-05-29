«دبي للسلع المتعددة» يبرم شراكة استراتيجية مع وكالة سيئول للأعمال دعماً لجهود الابتكار المشتركة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس إبرام مذكرة تفاهم مع وكالة سيئول للأعمال (SBA)، تماشياً مع التزام المركز المستمر عقد شراكات استراتيجية مع كوريا الجنوبية بهدف تحفيز الابتكار وتعميق العلاقات التجارية الثنائية في المنطقة.

وتعد وكالة سيئول للأعمال كياناً معنياً بالترويج الاقتصادي لحكومة مدينة سيئول، وهي تتبنى رؤية رئيسية تتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المدينة. كما تكرس الوكالة دعماً قوياً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من احتضان الشركات الناشئة الدولية وصولاً إلى تعزيز قدراتها التنافسية التكنولوجية.

وستشتمل الشراكة مجموعة من الإجراءات المعدة خصيصاً لتعزيز الدعم وتقديم المساعدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك تيسير تبادل المعرفة والخبرات والموارد. كما ستساهم هذه الشراكة في دعم توسع الشركات الناشئة الكورية الجنوبية في السوق الإماراتية من خلال برامج مسرعات أعمال موجه خصيصاً للشركات الناشئة من كوريا الجنوبية، والتي تديرها منصة تسريع الأعمال «AGCC» بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يضم المركز ما يقرب من 100 شركة كورية جنوبية، وهو ما يشكل نحو نصف عدد الشركات الكورية في دولة الإمارات.

ومن خلال برامج التسريع المخصصة وتجميع المعرفة والموارد الأخرى، ستوفر شراكتنا الاستراتيجية مع وكالة سيئول للأعمال دعماً حيوياً للشركات الناشئة ورواد الأعمال من كوريا الجنوبية الذين يتطلعون إلى النمو من دبي. ويضاف ذلك إلى قائمة متزايدة من الاتفاقيات التي أبرمت في السنوات الأخيرة بين مركز دبي للسلع المتعددة وكيانات الأعمال الكورية الجنوبية، حيث نهدف إلى تعميق الممر التجاري الحيوي بين منطقتينا».

وتجسد مذكرة التفاهم توسع العلاقات الممتدة بين مركز دبي للسلع المتعددة وكوريا الجنوبية بوتيرة متسارعة، ما يبرز دور المركز فاعلاً أساسياً في قطاع تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3). وقد عزز مركز دبي للسلع المتعددة خلال السنوات الأخيرة حضوره في كوريا الجنوبية من خلال تنظيم ثلاث جولات ترويجية «وجد من أجل التجارة» والتي أقيمت في سيئول وجيونغ جي وبوسان.

وتعد هذه الجهود المبذولة جزءاً من استراتيجية أشمل يتمثل هدفها في تعميق روابط المركز داخل قطاع ويب 3 في كوريا الجنوبية وإقامة شراكات مع مؤسسات وكيانات بارزة، مثل المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال وجمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية ومدينة سيونغنام.

وشهد المركز ارتفاعاً كبيراً يتجاوز الـ 20% في عدد الشركات الكورية الجنوبية التي تم تأسيسها داخل المنطقة الحرة التابعة للمركز. وجاءت هذه الزيادة بالتزامن مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي أبرمت نهاية 2023.

وقال هيونوو كيم، الرئيس التنفيذي لوكالة سيئول للأعمال: «بعد زيارتي، استطعت أن أدرك الأسباب وراء اختيار مركز دبي للسلع المتعددة كأفضل منطقة اقتصادية حرة لمدة تسع سنوات متتالية.

وفي ظل تزايد الرغبة بين الشركات المبتكرة في سيئول لتأسيس أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع نطاقها يوماً بعد يوم، فإنني واثق أن مركز دبي للسلع المتعددة سيكون حلقة وصل مثالية بين سيئول ودبي. وأتطلع قدماً إلى أن تفضي مذكرة التفاهم هذه إلى مشاريع تعاونية ملموسة قريباً، والتي ستحقق مكاسب إيجابية تصب في مصلحة الطرفين».

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