«الإمارات الإسلامي» أفضل مصرف إسلامي بالمجمل و«الأكثر ابتكاراً»

المصدر: دبي - البيان

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حصل «الإمارات الإسلامي»، على جائزتين خلال حفل توزيع جوائز «إسلاميك فاينانس نيوز» لعام 2024. وتكرم جوائز «إسلاميك فاينانس نيوز» أبرز الإنجازات في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهي من بين أهم الجوائز المرموقة التي تترقبها المصارف الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وحصل «الإمارات الإسلامي» على جائزة «أفضل مصرف إسلامي بالمجمل» تقديراً لأدائه المتميز في مختلف المجالات المصرفية، ولدوره في دفع عجلة تبني الحلول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

كما حصل المصرف على جائزة «المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً» تقديراً لالتزامه بتوفير حلول مصرفية رقمية تركز على المتعاملين عبر مختلف القطاعات.

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