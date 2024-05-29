إطلاق «التحول 4.0» لتسريع التحول التكنولوجي للمصنعين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، مبادرة «التحول 4.0» بهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع مشروع «300 مليار».

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تطوير مسار مسرع لدعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة في مسار التحول التكنولوجي، وتحويل مجموعة منها إلى منارات صناعية خلال الفترة الممتدة من الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، وذلك تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي التابع للوزارة.

وكجزء من هذه المبادرة، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع كل من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مذكرة تفاهم تهدف لدعم مسار التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من خلال توفير الدعم الفني والتقني والحلول التمويلية المبتكرة. وشهد التوقيع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

مكانة ريادية

وحول إطلاق المبادرة، قالت معالي سارة الأميري: تحتل الإمارات مكانة ريادية في توظيف التحول التكنولوجي لتمكين المصنعين من تعزيز الإنتاجية والجاهزية التكنولوجية، وهي توفر بيئة حيوية متكاملة داعمة لتوسيع نطاق هذا التحول وتسريعه بالاستفادة من مبادرات نوعية مثل «التحول 4.0». ويأتي إطلاق هذه المبادرة الطموحة لدعم الشركات المصنعة، وتسهيل تبنيها أحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية، والمساهمة في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الدولة تعزز الإمكانات والفرص والكفاءة والقدرة التنافسية، بما يتماشى مع برنامج التحول التكنولوجي ومشروع «300 مليار».

وأضافت: من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا داخل الدولة، نستثمر في مستقبل تندمج فيه التكنولوجيا المتقدمة والصناعة مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الازدهار الاقتصادي في كل أرجاء الدولة.

تمكين

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المصنعة في الإمارات من خلال مسار مسرع يشمل الدعم الفني والاستشاري والحلول التمويلية ليصبحوا قادة في تبني المبادرات التكنولوجية والتحول الرقمي. كما تدعم بشكل مباشر المصنعين في توسيع نطاق تحولاتهم التكنولوجية وفي الوقت نفسه تبني ممارسات التصنيع المستدامة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة «اندستري آبس»، وهي شركة تأسست حديثاً في الإمارات وتوفر الدعم للشركات بهدف رفع مستوى نضجها الرقمي. وبموجب المذكرة، ستتمتع الشركات في الإمارات بإمكانية الوصول إلى مجموعة التطبيقات الخاصة بشركة «اندستري آبس» لمساعدتها على توسيع نطاق تحولها التكنولوجي بمرونة، إلى جانب توفير خدمات مجانية بقيمة 5.5 ملايين درهم إماراتي من الشركة. وتعمل هذه التطبيقات على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد أنواع التكنولوجيا والهندسة المعمارية المتطورة التي يستخدمها قادة الصناعة العالمية. وساهم شركاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك «ماكس بايت» و«دو» و«بريكاست»، بتوفير خدمات بقيمة 10 ملايين درهم لدعم مبادرة «التحول 4.0».

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