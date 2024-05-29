«أدنوك للتوزيع» تخصص 300 مليون دولار سنوياً لدعم برامج النمو

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع» في تصريحات لـ «البيان» أن «أدنوك للتوزيع» خصصت ما بين 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً لدعم برامج النمو. وأضاف إن 70% من مكونات محطات «أدنوك للتوزيع» يتم توريدها من مصنعين محليين.

وأوضح أن «أدنوك للتوزيع» كمؤسسة لديها مستهدفات لاستقطاب منتجات الشركات الوطنية، وقال: اليوم زيوت «أدنوك» يتم تصنيعها في الإمارات ويتم توزيعها في 40 دولة حول العالم، وهذا يعطي مصداقية وجودة للمنتج الإماراتي.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لديها خطط متقدمة ومبادرات لتطوير القطاع الصناعي، ونحن داعمون لهذه المبادرات وإتاحة الفرص في السوق المحلي لدعم برامج الوزارة، مؤكداً أن مشاركة «أدنوك للتوزيع» في المنتدى مهمة للمؤسسة التي تسعى لتنفيذ مشروعاتها باستخدام المحتوى الوطني.

وأضاف إن «أدنوك للتوزيع» لديها محفظة تضم حوالي 840 محطة في 3 دول هي الإمارات والسعودية ومصر، وهناك مشروعات للتوسع في الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة.

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