مصنع أدوية في دبي باستثمارات 130 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلنت مجموعة «تيكوم» – القطاع الصناعي، عن بناء مصنع متخصص للأدوية باستثمارات تصل إلى 130 مليون درهم في دبي، حيث سيتم توقيع عقد تأجير أراضٍ صناعية مع إحدى الشركات المصرية بمساحة 223 ألف قدم مربعة.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي.

وقال سعود أبو الشوارب لـ«البيان»: نشارك للسنة الثالثة على التوالي في المنتدى الذي يرسم خريطة طريق لمستقبل القطاع الصناعي في الدولة، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تتزايد سنوياً.

وحول عدد الشركات والمصانع في مدينة دبي، قال أبو الشوارب: تجاوزنا أكثر من 1000 شركة أعمال نهاية عام 2023 والشركات متخصصة في الصناعات والخدمات اللوجستية، كما بلغ عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج 300 مصنع.

واستحوذت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم» على أراضٍ صناعية إضافية من خلال صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية والارتقاء بقطاع التصنيع المحلي في الإمارات وإمارة دبي.

وتابع أبو الشوارب: نعلن طرح أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 13.9 مليون قدم مربعة لدعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية الدور البارز الذي يلعبه قطاع التصنيع في تسريع وتيرة ابتكار الحلول الذكية التي تعزز القدرة على مواجهة تحديات المستقبل بشكل استباقي، مشيراً إلى أهمية دعم نمو هذا القطاع وتقدمه لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للأجيال المقبلة.

وقال: بينما نقف على عتبة حقبة جديدة من التحوّل القائم على الابتكار في التكنولوجيا وحماية البيئة، تزداد الحاجة إلى توفير منظومة ترتكز على بنية تحتية قوية ومتكاملة لتعزيز مرونة قطاع التصنيع وتمكينه من تقديم الحلول والخدمات المتميزة والموثوقة. وتعكس خطة توسّع مدينة دبي الصناعية التزامنا الراسخ بالارتقاء بقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، لا في دبي فحسب، بل أيضاً على مستوى دولة الإمارات والعالم ككل.

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