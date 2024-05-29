معرض «ميبا» للطيران ينطلق بدبي في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 في دبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث يستضيف نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي في دورته العاشرة، التي ستقام في دبي.

وشهدت حركة طائرات الأعمال في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب ارتفاعاً بنسبة 8% خلال 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتسجل بذلك أكبر حركة لهذه الطائرات في الإمارة على الإطلاق، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة لدبي بوصفها مركزاً عالمياً لطائرات الأعمال.

كما استهل المشروع العام الحالي بزخم قوي، حيث سجل ما يزيد على 4600 حركة لطائرات الأعمال، خلال الربع الأول من العام. ويسهم أصحاب الملاءات المالية العالية في دفع عجلة نمو القطاع، في ضوء استمرار توافدهم إلى دبي بوصفها إحدى أكثر الوجهات ثراء في العالم، حيث ارتفع عدد أصحاب الملايين في الإمارة بنسبة 78% بين 2013 و2023. وستشهد الدورة العاشرة من المعرض هذا العام زيادة في عدد الجهات العارضة الجديدة مقارنة بالدورات السابقة، مدفوعة بالدور الرئيسي، الذي يؤديه طيران الأعمال في تعزيز نمو الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وتبلغ نسبة المشاركين من الدورات السابقة 80%، بينما تشمل قائمة المشاركين الجدد كلاً من شركة أميليا (التابعة لمجموعة ريجورد للطيران)، وهي شركة طيران إقليمية فرنسية، ومكملة للطيران، وهي شركة فرعية تابعة لأرامكو السعودية تقدم حلولاً شاملة للطيران، وسكاينا، وهي منصة طيران خاص جديدة تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وماي سكاي، وهي منصة لإدارة الإنفاق تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمها لقطاع الطيران الخاص، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى.

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