تمديد شراكة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«طلبات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اتفاقية استراتيجية لتمديد شراكتها الحالية مع «طلبات الإمارات»، بهدف إثراء تجربة العملاء خلال المهرجانات والفعاليات التي تنظمها المؤسسة على مدار العام ضمن إطار تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

تبدأ الشراكة التي تمتد لثلاث سنوات بمجموعة من التجارب التفاعلية والأنشطة الجذابة في دورات العام الجاري من كانتين الشاطئ من &e، الفعالية الرئيسية لمهرجان دبي للمأكولات الذي اختتم في 12 مايو، ومعرض جيم إكسبو، الذي أقيم في إطار مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية واختتم فعالياته يوم 5 مايو.

وتستمر المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية لسكان دبي وزوارها طوال فترة تنظيم الفعاليات والمهرجانات على مدار العام، بما في ذلك مفاجآت صيف دبي، والعيد في دبي، والعودة إلى المدارس، وتحدي دبي للياقة، ومهرجان دبي للتسوق وغيرها من الأحداث التي تقام على مدار العام.

وقع اتفاقية الشراكة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية بالنيابة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى «طلبات الإمارات»، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتوماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يسعدنا تمديد شراكتنا مع «طلبات» بهدف توفير المزيد من التجارب المميزة لسكان دبي وزوارها على مدار العام. ويعد تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة عنصراً أساسياً وأحد أهم الركائز لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنمية السياحة.

إن استمرار تعاوننا مع الشركات والمؤسسات الرائدة مثل طلبات لا يعد أمراً مهماً لتعزيز تجربة الضيوف فحسب، بل يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وبما يتماشى أيضاً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز