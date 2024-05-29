عروض ترويجية كبيرة ضمن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

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تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لعشاق التسوق من 31 مايو وحتى 2 يونيو، لتقدم لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية مع العديد من العروض الترويجية والمكافآت في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المنتشرة على مستوى المدينة.

ويقدم أكثر من 2000 متجر و500 علامة تجارية رائدة عروضاً هائلة تشمل تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على العديد من المنتجات المتنوعة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى أبرز الفعاليات ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة والتي لا ينبغي تفويتها، حيث تقدم عروض ترويجية استثنائية على العديد من المنتجات بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وتقام هذه الفعالية في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، وسوق التنين، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، ونخيل مول، ومركز الواحة، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج، ووافي سيتي، وغيرها الكثير.

وسيحظى عشاق الأزياء والموضة بفرصة رائعة مع ما تقدمه كبرى العلامات التجارية من عروض هائلة على تشكيلة واسعة من الملابس لأشهر المصممين، وكذلك الأحذية الأنيقة، وأحدث الملابس الرياضية لهذا الموسم. حيث يمكن لعملاء سكور بروذرز الاستمتاع بتخفيضات هائلة تصل إلى 90 % على تشكيلات الملابس غير الرسمية والرسمية والعصرية للرجال والنساء.

وسيحصل المتسوقون على تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة في ماركس آند سبنسر، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 60 % على منتجات مختارة في ذات كونسبت ستور. ويقدم كل من دبنهامز ونيشات لينن وتومي هيلفيغر تخفيضات تصل إلى 40 %، فيما تقدم ريفا تخفيضات 30 % على جميع المنتجات.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات هائلة على أحذيتهم وإكسسواراتهم المفضلة، بما في ذلك تخفيضات 75 % في متاجر فلنسيا للأحذية، و50 % في كلاركس وشريف ستورز. وتقدم متاجر كولهان وناين وست تخفيضات 40 %، فيما تقدم «أكسسورايز» تخفيضات 30 % على جميع المنتجات.

وبالنسبة للملابس الرياضية والترفيهية، تقدم متاجر كوسموس سبورتس، وأدفنشر إتش كيو في تايمز سكوير سنتر دبي تخفيضات كبرى تصل إلى 90 %، فيما تقوم متاجر لولوليمون وصن اند ساند سبورتس بتخفيض الأسعار على مجموعة من المنتجات المختارة بنسبة 50 %.

ويمكن لعشاق مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والعطور التسوق من علاماتهم المفضلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتقدم العلامة التجارية المغربية إزيل بيوتي تخفيضات بنسبة 60 % على تشكيلتها العضوية والطبيعية من منتجات التجميل، فيما تقدم كل من وجوه وميك اب فور إيفر وأدورا وريتوالز وايف روشيه لعملائها تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات التجميل والعناية بالبشرة المفضلة لديهم. وتقدم متاجر «واتسونز» للمتسوقين فرصة توفير ما يصل إلى نصف السعر على منتجات مختارة، والاستمتاع بالعديد من العروض الخاصة الأخرى.

ويمكن للمتسوقين الحصول على ساعاتهم الرجالية والنسائية المفضلة في بيت الساعات بتخفيضات تصل إلى 60 %، فيما تقدم متاجر صديقي وأولاده 1915 وجي شوك كاسيو لعشاق الساعات فرصة الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50 % على أحدث الساعات الرجالية والنسائية.

وبالنسبة لعشاق المجوهرات، يمكنهم الاستفادة من عروض ترويجية تشمل تخفيضات تصل إلى 50 % في داماس وجس & جي سي بوتيك وسواروفسكي وزين للألماس. وتقدم متاجر جوهرة لعملائها تخفيضات إضافية تصل نسبتها إلى 55 بالمئة على تشكيلة مختارة من منتجات الألماس واللؤلؤ.

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