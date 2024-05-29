مدينة إكسبو دبي تطور مبادراتها وتدعم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تستفيد مدينة إكسبو دبي، من قربها الاستراتيجي من خطط إنشاء أكبر مطار في العالم، والنمو المستقبلي المتوقع لمركز دبي للمعارض، إذ تعمل على تعزيز نظم الأعمال فيها عبر العروض المميزة والمبادرات التي توفرها للمؤسسات والشركات ورواد الأعمال.

وعبر الترحيب بعدد متزايد من المنظمات المحلية والعالمية، تعمل المنطقة الحرة التي تركز على الاستدامة والابتكار في مدينة إكسبو، على تعزيز دعمها للكيانات الرائدة، وزيادة فرص الاستثمار، وترسيخ مكانتها منطقة تجارية واعدة ومتصلة في قلب طموح دبي للنمو والتوسع.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة - مدينة إكسبو دبي: «تنطلق مدينة إكسبو دبي في نهجها وأسلوب عملها من قناعة راسخة بقوة التعاون والتواصل في المجتمع، ومن موقعنا المتميز في قلب التوسع المستقبلي لمدينة دبي، تجتذب منطقتنا الحرة شركات ومبتكرين ورجال أعمال ومستثمرين جدداً، وتتحول سريعاً إلى موقع بالغ الأهمية لأي مؤسسة تريد أن تكون في طليعة هذه المنطقة التجارية المزدهرة والتي تمثل أحد المراكز الرئيسية في خطة دبي الحضرية 2040».

وأضافت البيات: «بتوفير المساحات المكتبية المتميزة التي تلبي جميع احتياجات العمل وسهولة الوصول عبر السيارات والمترو من مختلف أنحاء المدينة، نقدم تجربة عمل مريحة وسلسة بدءاً من التأسيس والترخيص وصولاً إلى إدارة العمليات، بما في ذلك المنصات الافتراضية، وفرص تبادل المعرفة والتواصل والتمويل والعمل المشترك وتجربة التقنيات الجديدة، ويعتمد نمونا المستمر على هذا العرض ويجسد مكانتنا وجهة مركزية للمؤسسات والخبراء الذين لديهم هدف مشترك للابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة».

مجتمع متنامٍ

وبدعم الطاقة النظيفة والمتجددة، والبناء على خبراتها المكتسبة بالاستضافة الناجحة لقمة المناخ COP28، ترحب مدينة إكسبو بجميع من يشاركونها التزامها بصنع مستقبل أفضل للجميع، وخلق بيئة تعاونية تمكن المؤسسات من جميع الأحجام من التواصل والتعاون والتوسع والنمو.

ومن المقرر أن تبدأ موانئ دبي العالمية قريباً، أعمال إنشاء مقر رئيسي لها في مدينة إكسبو، وهي أحدث خطوة تضع شركة الخدمات اللوجستية العالمية في قلب مستقبل دبي، في حين افتتحت مجموعة تيرمينوس الرائدة في مجال توفير الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، مركزها الدولي المقر الرئيسي في المدينة.

ومن بين المؤسسات التي تركز على الاستدامة والتي اتخذت من المدينة مقراً لها، الشركة المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية «شاهين»، ومزود الحلول المناخية الإيجابية «كاربون ستاندرز»، ومزود الخدمات اللوجستية «دن هارتوغ»، ومجموعة المعدات الصناعية كرونه، وشركة استشارات الأعمال «إيميرابز»، ووكالة التصميم «إيسز أف سبيس»، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر ومنافذ الخدمات المتنوعة. وتوفر مدينة إكسبو دبي، منظومة متكاملة تسهم في تعزيز وتمكين الشركات متعددة الجنسيات والمبدعين ورجال الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

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