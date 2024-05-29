«إعمار» تطور ساحة ترفيهية حديثة في «دبي سكوير»

المصدر: ( دبي - البيان)

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كشفت «إعمار العقارية» عن خططها لتطوير ساحة ترفيهية حديثة تنبض بعروض الموسيقى والألوان والنار في «دبي سكوير» بخور دبي، وتتماشى هذه الإضافة الجديدة مع نهج دبي بالالتزام بأحدث معايير التصميم وتقديم تجارب حضرية استثنائية.

وتقدم هذه الساحة، التي من المزمع إقامتها حول برج خور دبي، عروضاً مبهرة تجمع بين النار، والألوان الزاهية، والموسيقى المتزامنة. وخارج أوقات تلك العروض، تتحول الساحة إلى فضاء اجتماعي أنيق يدعو الزوّار للتجول والاستمتاع بالمكان ومزاياه العديدة. حيث يضمن التصميم سهولة الوصول إلى تلك الساحة وقابليّتها على تقديم تجربة متعدّدة الاستخدامات للجميع.

ولتطوير هذه الساحة المميزة بكل المقاييس، تجري «إعمار» حالياً محادثات مع شركة صينية رائدة في مجال التكنولوجيا، معروفة بخبرتها في إنشاء تقنيات الموسيقى والنار الاستثنائية، وتهدف هذه الشراكة إلى دمج الفن بالتكنولوجيا، لتقديم تجربة لا مثيل لها.

وقال محمد العبار: برج خور دبي يتجاوز كونه معلماً عمرانياً وحسب، حيث إنه مركز للتواصل الاجتماعي، وساحة الموسيقى والألوان والنار، بتقنياتها المتقدمة، تجسد التزامنا بتحسين مشهد دبي الحضري من خلال التصميم المبتكر، إذ لطالما دفعت «إعمار» حدود الابتكار والتميز، لتسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في التطوير العصري ووضع معيار جديد للمدن حول العالم.

يذكر أن برج خور دبي هو جزء من مشروع دبي كريك هاربر الشامل، وهو مخطط رئيسي متقدم يضم مساحة 7.4 ملايين متر مربع من المساحات السكنية، و500.000 متر مربع من الحدائق والفضاءات المفتوحة. كما يتضمن المشروع شبكة من الشوارع الملائمة للمشاة، وخيارات تجارية متنوعة، ومساحات تجارية، ومرافق ترفيهية، ومنشآت فاخرة.

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